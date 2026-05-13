İzmir'de 2 bin yıllık sütunlara hassas dokunuş!





2500 YILLIK CADDEDE RESTORASYON



Prof. Dr. Duman, Stadyum Caddesi'nin yaklaşık 2500 yıl boyunca aktif olarak kullanıldığını, geçen zamanda deprem, doğal afet ve yangınlara maruz kalarak yıkıldığını anlattı.



Efeslilerin o dönem yıkılan sütunları yerine yerleştirmek için çaba sarf ettiğini belirten Duman, şöyle konuştu:



"Her şey nizami bir şekilde değil, bazen kaideler başlık olarak kullanılmış, bazen sütunlar ters çevrilmiş, alt üste gelmiş. Antik dönemde böyle birçok dokunuş var. Ziyaretçilerin antik çağı daha rahat algılayabilmesi için biz minimum düzeyde müdahalelerimizi yapıyoruz."





Cadde üzerinde 120 ila 130 arasında sütun ve kaide tespit ettiklerini aktaran Duman, bunların yüzde 60'ının restorasyonunun tamamlandığını, kalan bölümünün ise önümüzdeki aylarda bitirileceğini söyledi.



YEPYENİ BİR GÜZERGAH ORTAYA ÇIKIYOR



Duman, cadde üzerindeki Latince ve Grekçe yazıtlar ile heykel kaidelerinin bulunduğunu belirterek, "Bu heykel kaidelerin Türkçe ve İngilizce çevirilerini yapıyoruz. Üzerinde ne yazdığını buraya gezen ziyaretçilere daha net bir şekilde aktarmış olacağız." dedi.



Yeni rota çalışmalarının Stadyum Caddesi'nin ardından antik tiyatro ve sonrasında Liman Caddesi'nde süreceğini dile getiren Duman, çalışmaların tamamlanmasıyla ziyaretçilerin artık görmedikleri yeni bir rotayla karşılaşacağını kaydetti.