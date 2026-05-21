Denizli’de 10 yıllık cinayette sır perdesi aralandı

DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde Ayşen Aycan'dan 2016 yılında eşinden boşandıktan 1 hafta sonra itibariyle ulaşılamadı. Ortadan kaybolan Ayşen Aycan'ı bulmak için verilen tüm uğraşlar sonuçsuz kaldı. 10 yıl sonra Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan faili meçhul dosyalar ile ilgili Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı Ayşen Aycan dosyasını raftan indirdi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ayşen Aycan dosyası tekrardan titizlikle araştırıldı. Yapılan çalışmaların ardından 19 Mayıs günü 8 farklı adrese şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında eski eş Turgay Begdeda'nın da bulunduğu 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

Ayşen Aycan'ın öldürüldüğünü değerlendiren cinayet büro ekipleri şüpheli şahısları çapraz sorguya aldı. Gözaltına alınan eski eş Turgay Begdeda, sorguda cinayeti itiraf etti. Aycan'ı olay günü annesinin evinden aldığını belirten Begdeda, araçta tartıştıklarını, tartışma sonrası Ayşe Aycan'ı darp ettiğini belirtti. Daha sonra Ayşen Aycan'ı öldürdüğünü söyleyen Turgay Begdeda, talihsiz kadının cesedini boş bir araziye gömdüğünü söyledi.