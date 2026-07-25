4. kattan beton zemine düşen çocuk ağır yaralı

DENİZLİ'DE bir çocuk, 4 katta balkon korkuluğunun takılmayan açıklığından beton zemine düşerek yaralandı. Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, ilkokul öğrencisi Adem Ö., babasıyla birlikte kendilerine ait inşaata gitti. İnşaatın 4'üncü katında bulunan dairenin balkonuna çıkan çocuk, cam korkuluğun henüz yerine monte edilmeyen açıklığından dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çocuğunun düştüğünü gören baba son anda yakalamak için hamle yapsa da başarılı olamadı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.