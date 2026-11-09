Çameli’nin yöresel lezzetleri gastronomi şöleninde tanıtıldı

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde düzenlenen Çameli Gastronomi Şöleni, 8 Kasım Pazar günü Elmalı Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın katılımıyla, Elmalı Mahalle Muhtarı Fatih Maden'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Çameli'nin unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetleri yeniden hayat buldu. Mahallede yaşayan 60 yaş üzeri kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle, kuzine sobaları üzerinde yemekler hazırlandı. Çorbalar, ot yemekleri, hamur işleri, et yemekleri ve tatlılardan oluşan 45 farklı yöresel lezzet katılımcıların beğenisine sunuldu.