Silahlar sustu aileler barıştı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 5 Eylül'de iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın ardından husumetli hale gelen Bozat ve Kazan aileleri barıştırıldı. Adıyamanlı Bozat ailesi ile Ağrılı Kazan ailesi, kanaat önderlerinin girişimleri sonucunda düzenlenen törenle aralarındaki düşmanlığa son verdi. Yenişehir Mahallesi Yürüyüş Yolu'ndaki bir kafede alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma, silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Olayda Cumali Kazan (36) ve Ercan Kazan (23) hayatını kaybetmiş, yaralanan 4 kişiden Suphi Bozat (40) da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında iki taraftan toplam 4 kişi tutuklanmıştı.

SARILIP BARIŞTILAR

Kanlı olayın ardından iki aile arasında başlayan husumetin sona ermesi için Muş'un Bulanık ilçesi Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Maşuk Ataş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Fahri Savaş ve bölgenin kanaat önderleri devreye girdi. Yapılan görüşmelerin ardından Bozat ve Kazan aileleri barışmayı kabul etti. Yeşilyurt Taziye Çadırı'nda düzenlenen törene AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu, kanaat önderleri ve ailelerin yakınları katıldı. Kaymakam Abdullah Demir, barışın kalıcı olmasını temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından Bozat ve Kazan ailelerinin üyeleri, kanaat önderlerinin havada tuttuğu Kur'an-ı Kerim'in altından tek tek geçerek birbirlerine sarıldı. Barış töreni, ailelerin birlikte yemek yemesiyle tamamlandı.