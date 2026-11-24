Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde stoklanan benzinin parlaması sonucu 3 katlı apartmanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, apartmanda mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın, Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın evinde depoladığı benzin henüz belirlenemeyen bir nedenle parlayınca apartmanda yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verirken diğer yandan hortum ve kovalarla yangına müdahale etmeye çalıştı. Çatı katına kadar ulaşan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

DUMANDAN ETKİLENDİLER

Apartmanda mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Odasına kilitlenen ve yoğun dumandan etkilenerek baygınlık geçiren bir kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.