Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi'nde düzenlenen 5. Tarhana Festivali, Yörük kültürü ve yöresel lezzetleri buluşturdu. İki günde yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde, 10 bin kişilik tarhana çorbası ve 10 bin kişilik keşkek ikram edildi. Dodurga Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde gerçekleştirilen festivalde, geleneksel tariflerle hazırlanan tarhana çorbası ve keşkek dev kazanlarda pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Çevre ilçe ve mahallelerden yoğun katılımın olduğu etkinlikte, Dodurga'nın köklü mutfak kültürü tanıtıldı.

82 BİN LİRALIK DESTEK

Festivale Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü İbrahim Kasal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Festivalde Yörük kültürü de renkli etkinliklerle yaşatıldı. Yörük derneklerinin katıldığı kortej yürüyüşünde geleneksel kıyafetler sergilenirken, sanatçılar Esat Göçmez, Serikli İkizler ve Yörük Kızı Meliha sahne aldı. Festival yalnızca yöresel lezzetleriyle değil, dayanışma örnekleriyle de dikkat çekti. Etkinlik kapsamında dernek yararına düzenlenen açık artırmada bir kaftan 15 bin, bir koç ise 67 bin liraya satıldı. Böylece toplam 82 bin lira gelir elde edildi.