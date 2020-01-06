Kütahya'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Kütahya'da yoğun kar yağışı sebebiyle çevre yollarda büyük araçların geçişine izin verilmiyor. Edinilen bilgiye göre, gece başlayan yoğun kar yağışığı nedeniyle Kütahya'dan Eskişehir, İstanbul, Afyonkarahisar ve Antalya yönüne gidip gelen kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor.