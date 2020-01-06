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'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Kütahya'da kar yağışı ulaşımı aksattı

06.01.2020, 12:46

'da yoğun kar yağışı sebebiyle çevre yollarda büyük araçların geçişine izin verilmiyor. Edinilen bilgiye göre, gece başlayan yoğun kar yağışığı nedeniyle Kütahya'dan , , ve yönüne gidip gelen kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışığı nedeniyle 'dan , , ve yönüne gidip gelen kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor.

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