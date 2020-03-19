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Kütahyalı annenin 200 günlük evlat nöbeti

Kütahyalı annenin 200 günlük evlat nöbeti

19.03.2020, 17:57

Kütahyalı anne , kaçırılan kızı için tam 200 gündür İl Başkanlığı önünde nöbet tutuyor. Evlatları kaçırılan annelerin çağrısı üzerine 'dan Diyarbakır'a giden Hatice Levent, 'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Anne Levent, "Fadime'min beynine girdiler, üniversite 2. sınıfta götürdüler. Bırakın kızımı, sizin işinizi göremez, Fadime'm okuyup da bana bakacaktı, eli kalem tutuyordu. O inlere götürenlere lanet olsun, HDP ve PKK insan denilecek bir şey değil. Allah onların cezasını versin, bizi buralarda mahvettiler, yavrularımızı bıraksınlar, tüm anneleri güldürsünler. Bizim yavrularımız onlara layık çocuk değil, bizim yavrularımız dizimizin dibine laik. Kızım beni duyuyor ve görüyorsan kaç gel, cumhurbaşkanımız ceza falan vermeyecek. Hastayım, tam 200 gündür buradayım kızımı çok özledim. 13 anne güldü, inşallah bizde güleriz" diye konuştu.

İHA

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