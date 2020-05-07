  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya'da öğrenci yurdunda yangın çıktı

'da çıktı

'nın Gediz ilçesinde bulunan çıktı. Maddi hasara yol açan yangında can kaybı yaşanmazken, araç ve depo olarak kullanılan bina yandı. Köylüler ve itfaiyenin seferber olduğu yangın, bir saatlik uğraşın ardından söndürüldü.

Kütahya'da öğrenci yurdunda yangın çıktı

07.05.2020, 13:23 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020,13:39

Kütahya'nın Gediz ilçesinde öğrenci yurdunda çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik uğraşları sonunda söndürüldü.

Gediz İlçesine bağlı Gümele Köyünde faaliyet gösteren yurtta akşam saatlerinde yurda ait aracın şase yapması sonucu çıkan yangında araç ve depo olarak kullanılan bina yandı.



Olay yerine gelen itfaiye ve köylülerin müdahalesi ile yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken araç ile birlikte depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Köyde bulunan vatandaşlar ise yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine yardımcı olmak için seferber oldular.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA

İzmir'de korku dolu anlar! Çatı katında yangın çıktı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da öğrenci yurdunda yangın çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA