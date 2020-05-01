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Haberler İzmir İzmir'de korku dolu anlar! Çatı katında yangın çıktı

'de korku dolu anlar! Çatı katında çıktı

'in ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan söndürüldü. Yanan evde kimsenin olmadığı ve 4 kişilik bir ailenin oturduğu öğrenildi.

İzmir'de korku dolu anlar! Çatı katında yangın çıktı

01.05.2020, 22:26

Alınan bilgiye göre, Evka-4 Mahallesi Barbaros Caddesi'nde yer alan bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı apartmanı boşalttı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangını dışarıdan takip eden apartman sakinleri, alevlerin söndürülmesinin ardından evlerine döndü. Yanan evde kimsenin olmadığı ve 4 kişilik bir ailenin oturduğu öğrenildi.


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