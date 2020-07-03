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Kadın yakayı ele verdi! Daha önce soydukları dükkana gelince...

'den 'ya gelerek, el çabukluğu yöntemi ile sarraf dükkanından bilezik çaldığı iddia edilen kadınlar, yakalandı. Tavşanlı’ya birlikte geldikleri öğrenilen erkek şahıslar H.S ve E.S. ise olay yerinden kaçarken yakalandı. Hırsızlık zanlısı kadınlar, tutuklanarak Tavşanlı cezaevine gönderilirken, erkek zanlılar ise şartı serbest kaldı.

Kadın hırsızlar yakayı ele verdi! Daha önce soydukları dükkana gelince...

03.07.2020, 11:45 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020,11:52

İzmir'den Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gelip, el çabukluğu yöntemi ile sarraf dükkanından bilezik çaldığı iddia edilen kadınlar, yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, P.S. ve H.S. isimli kadınlar, bu defa yanlarında gelen erkek arkadaşları H.S ve E.S ile birlikte daha önce hırsızlık yaptıkları aynı sarrafa gelince polise yakalandılar. Hırsızlık zanlıları bu defa dükkan sahibinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. İhbar üzerine harekete geçen Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gelince hırsızlık zanlıları kaçamadı. Tavşanlı'ya birlikte geldikleri öğrenilen erkek şahıslar H.S ve E.S. ise olay yerinden kaçarken yakalandı.



Yakalanan kadın şahıslardan H.S'nin 10 adet dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Diğer hırsızlık zanlısı P.S'nin ise 2 adet dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenildi. Hırsızlık zanlısı kadınlar, tutuklanarak Tavşanlı cezaevine gönderilirken, erkek zanlılar ise adli kontrol şartı serbest kaldı.

IHA

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