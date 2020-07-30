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Manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı

Kütahya'da kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi, kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

30.07.2020, 13:46 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020,13:58