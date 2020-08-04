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Haberler Kütahya Kütahya'da vazo-dolunay buluşması göz kamaştırdı

'da vazo- buluşması göz kamaştırdı

'nın simgesi Çinili vazo ile dolunayın birleştiği manzara göz kamaştırdı. 'na gelen vatandaşlar, manzaranın tadını çıkardı.

Kütahya'da vazo-dolunay buluşması göz kamaştırdı

04.08.2020, 16:03

Kütahya'nın simgesi Çinili vazo ile dolunayın birleştiği manzara göz kamaştırdı. Zafer Meydanı'na gezmek için gelen vatandaşlar, Çinili Vazo ile dolunayın birleştiği manzaranın tadını çıkardı. Vazo ile dolunayın aynı karede buluşması kartpostallık görüntü oluşturdu.



ÇİNİLİ VAZO HAKKINDA
"Kütahya'da Zafer Meydanı'na 1970'li yıllarda monte edilen ve kentin simgesi haline gelen ''Çinili Vazo'' temizlenerek, fıskiyelerine su verilmeye başlandı.

Çiniler ve alt kısmındaki havuzun sabunlu suyla yıkanmasının ardından etrafındaki yeşil alan da temizlenen vazonun fıskiyelerine su verildi."

İHA

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