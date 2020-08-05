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Haberler Kütahya Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı

'da : 1 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı

05.08.2020, 17:31 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020,17:46

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Ada Mahallesi Emet Karayolu Çardaklı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı istikametine gelen İ.Ş.'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile Ada mesire alanı istikametine giden H.A. idaresindeki 03 PB 817 plakalı otomobil çarpıştı.


Kazada motosiklet sürücüsü İ.Ş. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

IHA

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