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Haberler Kütahya Nesli tükenmekte olan hayvanı kedinin ağzından kurtardı

Nesli tükenmekte olan hayvanı kedinin ağzından kurtardı

'da kedi tarafından yakalanan ve '' olduğu ortaya çıkan hayvan, sağ olarak kurtarıldı. Hayvan, ve Milli Parkalar Şubesi yetkilileri tarafından doğal ortamına salındı.

Nesli tükenmekte olan hayvanı kedinin ağzından kurtardı

05.08.2020, 17:17 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020,17:26

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kedi tarafından yakalanan, sahibi tarafından önce fare sanılan, ancak nesli tükenmekte olan 'Ağaç Yediuyuru' olduğu ortaya çıkan hayvan, sağ olarak kurtarılıp teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parkalar Şubesi yetkilileri tarafından doğal ortamına salındı.


İlçenin Durabey köyü, Bahçelievler mahallesinde yaşayan Deniz Yurdusev, arkadaşları ile bahçede otururken ev kedisinin bir canlıyı yakalayıp getirdiğini anlattı. Kedinin getirdiği hayvanı önce fare zannettiklerini, daha sonra farklı bir hayvan olduğunu görünce de kurtarıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesini aradıklarını anlattı.

Yurdusev, internetten yaptıkları araştırmada, kedinin yakaladığı hayvanın nesli tükenmekte olan 'Ağaç Yediuyuru' olduğunu belirterek, "Durabey Köyünde bulunan bahçemde dün akşam saatlerinde kedinin getirdiği fareden de farklı bir hayvan gördüm ve hemen kedilerin önünden aldım.

Daha sonra internet üzerinden araştırdım. Türkiye'de ender görülen Ağaç Yediuyuru türü olduğunu fark ettim. Ender görülen ve nesli tükenen cins olduğu için Milli Parklara haber verdim ve gelen ekibe teslim ettim" dedi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkililerinin gerekli incelemeleri yaptıktan sonra son derece sağlıklı olan Ağaç Yediuyuru doğal ortamına bıraktığı belirtildi

IHA

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