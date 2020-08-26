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Haberler Kütahya Kütahya'daki anız yangını söndürüldü

'daki söndürüldü

'da çıkan ormana sıçramadan söndürüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kütahya'daki anız yangını söndürüldü

26.08.2020, 12:23 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020,12:29

Kütahya'nın Emet ilçesinde anız yangını erken müdahale edilerek ormana sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Esatlar mevkiinde bir arazide anız yangını çıktı. Yangına Emet Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 4 arazöz ve 2 tanker ile müdahale etti.

bin metrekarelik anız ve çalılık olan alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çalışması ile 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA

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