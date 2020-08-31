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'da korkunç olay! Eski komşusunun kurşunu ile öldü

'da , iş dönüşü eski komşusu B.K tarafından öldürüldü. Tabancayla başından vurularak öldürülen Şirin'in cansız bedeni morga götürülürken, olayın alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği iddia edildi.

Kütahya'da korkunç olay! Eski komşusunun kurşunu ile öldü

AA

31.08.2020, 10:15 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020,11:03

Kütahya'da bir kadın, eski komşusu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Bir kafede çalışan Sibel Şirin (32), iş dönüşü geldiği Fuat Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünde eski komşusu B.K'nin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şirin'in, başına isabet eden mermi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sibel Şirin'in cesedi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği iddia edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Üç çocuk annesi Sibel Şirin'in, eşinden boşanma aşamasında olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

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