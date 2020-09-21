  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya Aslanapa'da koronavirüs denetimleri

Aslanapa'da denetimleri

Aslanapa'da tedbirleri kapsamında yapılan denetimler devam ediyor. Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde Korona virüs önlemleri kapsamında çok sık denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda kurallara uymayanlara uyarıda bulunuluyor" dedi.

Kütahya Aslanapa'da koronavirüs denetimleri

21.09.2020, 17:06 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020,17:09

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri ile ilgili geniş kapsamlı denetim yapıldığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde Korona virüs önlemleri kapsamında çok sık denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda kurallara uymayanlara uyarıda bulunuluyor. Bizde ilçemizde tüm işyerlerimizde ve sokaklarımızda gerekli denetimleri yapıyoruz

Vatandaşlarımızı korona virüs ile mücadele konusunda tüm birimlerimizle bilinçlendiriyoruz. Belediye Başkanımız ve ilgili tüm personellerimizle beraber bu denetimleri yapıyoruz. Denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek'' ifadelerini kullandı.

İHA

Hatalı basım 50 liraya 20 bin lira istiyor Afyonkarahisar'da korkunç olay! Tartıştığı arkadaşını sırtından bıçaklayıp öldürdü MOBESE ile maske takibi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya Aslanapa'da koronavirüs denetimleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA