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Haberler Kütahya MOBESE ile maske takibi

ile maske takibi

Dumlupınar'da ile maske takibi başladı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Salgın ile ilgili maske ve mesafe denetimleri (MOBESE) kameraları ile yapılacak olup, kameralara yansıyan maske takılmaması ve sosyal mesafeye uyulmaması durumlarında cezai işlem uygulanacaktır'' ifadeleri kullanıldı.

MOBESE ile maske takibi

21.09.2020, 12:50 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020,13:51

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kent Güvenliği Sistemi (MOBESE) kameraları ile maskesiz oldukları tespit edilen vatandaşlara ceza kesileceği bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Korona virüs ile mücadelemiz devam ediyor. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değil. Mümkün olduğunca evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim. Salgın ile ilgili maske ve mesafe denetimleri Kent Güvenliği Sistemi (MOBESE) kameraları ile de yapılacak olup, kameralara yansıyan maske takılmaması ve sosyal mesafeye uyulmaması durumlarında cezai işlem uygulanacaktır'' ifadeleri kullanıldı.

İHA

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