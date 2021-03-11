Haberler Kütahya Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı

Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar, trafiği olumsuz etkiledi. Kocayayla geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı. Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu ilçede kar yağışının aralıkla sürmesi bekleniyor.