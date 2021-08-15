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Haberler Kütahya Kütahya'da cezaevindeki 12 mahkum temizlik malzemelerinden çıkan gazdan etkilendi

Kütahya'da cezaevindeki 12 mahkum temizlik malzemelerinden çıkan gazdan etkilendi

Kütahya E Tipi Cezaevi'nde bir mahkumun su ısıtıcısının içerisindeki kireçleri temizlemek için tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırması sonucu çıkan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da cezaevindeki 12 mahkum temizlik malzemelerinden çıkan gazdan etkilendi
İHA

15.08.2021, 18:47

Kütahya E Tipi Cezaevi'nde zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan mahkumların, tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde temizlik maddesi tuz ruhu ve çamaşır suyundan etkilenen 12 mahkum, zehirlenme şüphesiyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavileri yapılan ve bir süre de müşahede altında tutulan mahkumlar, tekrar cezaevine götürüldü.



Su ısıtıcısının kireçlenmemesi için tuz ruhu ile yıkandığı ve buradan sızan gazdan mahkumların etkilendiği iddia edildi.

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