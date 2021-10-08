Son dakika: Kütahya’da orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Karaçam alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangının bir kaç noktada başladığı ve kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Bodrum'da ağıl alevlere teslim oldu! 5 koyun yanarak telef oldu
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