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Haberler Kütahya Son dakika: Kütahya'da orman yangını

Son dakika: Kütahya'da orman yangını

Son dakika haberi....Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü yakınlarında orman yangını çıktığı bildirildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika: Kütahya’da orman yangını
İHA

08.10.2021, 18:22

Edinilen bilgiye göre, Karaçam alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının bir kaç noktada başladığı ve kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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