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Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların üzerinden; hassas terazi, bıçak ve uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.

Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
İHA

13.11.2021, 12:55 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021, 13:01

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda Y. E., E. K., S. G., ve E. T. isimli 4 şüpheli 97 gram uyuşturucu bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi ve 2 adet bıçak ile yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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