İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda Y. E., E. K., S. G., ve E. T. isimli 4 şüpheli 97 gram uyuşturucu bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi ve 2 adet bıçak ile yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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