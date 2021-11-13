Haberler Kütahya Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların üzerinden; hassas terazi, bıçak ve uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.

İHA 13.11.2021, 12:55 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021, 13:01