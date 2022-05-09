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Kütahya'daki korkunç kazada otomobil ikiye bölündü! O anlar kamerada

Kütahya'da meydana gelen kazada yolcu otobüsü kavşakta kontrolsüz çıkan otomobile çarptı. Korkunç kazada iki kişi yaralanırken otomobil ikiye bölündü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

09.05.2022, 12:53

Kütahya’daki korkunç kazada otomobil ikiye bölündü! O anlar kamerada

Kaza, Kütahya- Eskişehir kara yolu 2'nci Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Hasan Hüseyin Sakın yönetimindeki 35 PK 881 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, kavşakta kontrolsüz çıkan Süleyman Sarı yönetimindeki 43 DB 863 plakalı otomobile çarptı. Otomobil ikiye bölünürken, otobüs ise duvarını yıktığı bahçeye girdi.

Kazada otomobil sürücüsü Süleyman Sarı ve yolcu otobüsünün muavini Ali Can Genç yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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