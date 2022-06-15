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Kütahya'da hareketli anlar! Ekipler alarma geçti

Kütahya'da Tavşanlı ilçesinde bulunan Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta küvezdeki 2 çocuğun tahliyesi gerçekleştirildi.

İHA

15.06.2022, 15:10

Kütahya’da hareketli anlar! Ekipler alarma geçti

Kütahya'da Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen senaryo gereği, hastane ana binasının ikinci katında 212 numaralı odada belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. 6 hasta ve 4 refakatçının bulunduğu alanda kırımızı kod verilerek bu hastaların hızlı bir şekilde tahliyesi yapıldı. Yangın, yeni doğum yoğun bakım ünitesine doğru ilerledi. Burada da küvezdeki 2 çocuğun tahliyesi gerçekleştirildi.

İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangına müdahale etti. Fenalaşan bir hasta odasının penceresinden İtfaiye kurtarma aracı vasıtasıyla tahliye edildi. Daha sonra ambulansla ve acil servise kaldırıldı. Tatbikat esnasında tüm personel görevlerini tam anlamıyla yerine getirdi.

Tatbikatın ardından Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından Hastane personeline yangın çeşitleri ve söndürme hususlarında uygulamalı olarak bilgilendirme yapıldı.

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