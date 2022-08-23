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Haberler Kütahya Kütahya'da 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller bulundu

Kütahya'da 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller bulundu

Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki yeni dönem kazı çalışmalarında, 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller ortaya çıkarıldı.

AA

23.08.2022, 19:05

Kütahya’da 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller bulundu

Kütahya'da bulunan Tavşanlı Höyük'teki Havadan yapılan çekimlerde, kalp şeklinde göründüğü için "Kütahya'nın kalbi" adı verilen höyükteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle "Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı" statüsünde yürütülüyor.

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında 2 ay önce başlayan yeni dönem kazı çalışmalarında, 4 bin 200 yıl öncesine tarihlenen tabakada fındık kalıntıları ve mermer idoller bulundu.

Ortaya çıkarılan kalıntılar, Tavşanlı Höyük'ün Tunç Çağı'nda Troya ile çok sıkı bir bağ kurduğunu gösteren bulgular olarak değerlendirildi.

Bulgular, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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