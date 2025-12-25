  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Altın ve gümüşten tarihi rekor! Bugün altın ne kadar? İslam Memiş açıkladı

Altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 70 değer kazanırken son günlerde yeniden hareketli bir grafik çizmeye başladı. Federal Rezerv'in 2026 yılında gevşeme sinyalleri vermesiyle ons altın 4 bin 500 dolar seviyelerine dayandı. Değerli metallerde yaşanan ralliden en çok yararlanan ise gümüş oldu. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, gram gümüş ne kadar oldu? İşte güncel fiyat takvimi...

SABAH

Giriş Tarihi:

Altın fiyatları ABD ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve küresel risklerin artmasına bağlı olarak rekor seviyelerdeki seyrine devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın yorumu geldi. Yükselen fiyatlar sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın, gram gümüş ne kadar oldu? Altın neden yükseliyor? İşte altın ve gümüş için tüm merak edilenler…

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

A Haber canlı yayına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Yurt içi piyasalarda gram altın fiyatlarındaki artışın nedenini şu sözlerle anlattı: Ons altın 46 yılın zirvesi 4 bin 481 dolar seviyesinde. Yine Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyeleri görüldü iç piyasalarda: 6 bin 338 lira. Neden bu kadar yükseldi? Geçen hafta bir kilogram altında 400 dolar civarında işçilikler vardı. Ekim ayında 12 bin 500 dolar işçilik farkı 400 dolara kadar gerilemişti. Ama bu hafta yoğun bir talepten dolayı bu işçilik farkı bin 900 dolara yükseldi. Haliyle de gram altına direk yansıdı" diyerek açıklamalarda bulundu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.165,58
SATIŞ: 6.166,51

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.057,11
SATIŞ: 40.855,32

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 40.003,00
SATIŞ: 40.819,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.004,00
SATIŞ: 10.255,00

