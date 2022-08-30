Bayraktar TB2’den Kütahya’da 30 Ağustos’a özel rota

Bayraktar TB2, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine atfen Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi.

Baykar'dan verilen bilgiye göre, Bayraktar TB2, Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz'un olduğu bölgede havada ayyıldız çizecek şekilde rota belirledi.

Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan #BayraktarTB2 İHA'mız 100 yıl önce Büyük Taarruz'un gerçekleştiği bölgede şanlı bayrağımızın ay ve yıldızını gökyüzüne çizdi...#30AğustosZaferBayramı'mız kutlu olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/QEhq0sUc8O — BAYKAR (@BaykarTech) August 30, 2022

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi çerçevesinde uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB2'nin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne hizmet verdiği bildirildi.

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