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Haberler Kütahya Alkollü sürücü polisten kaçarken ağaca çarptı!

Alkollü sürücü polisten kaçarken ağaca çarptı!

28.11.2022

Alkollü sürücü polisten kaçarken ağaca çarptı!
KÜTAHYA'DA kullandığı cip ile bir araca çarpan ve tesadüfen olay yerinden geçen polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, takip sonucu ağaca çarparak durdu. Kaza Kütahya-Tavşanlı karayolunda meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı istikametine giden T.D. yönetimindeki 20 AFR 713 plakalı cip, aynı yönde seyreden başka bir araca çarparak kaza yaptı. O esnada olay yerinden geçen polis ekiplerinin 'dur' ikazlarına uymayan sürücü olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 5 kilometre süren takibin ardından T.D., Gaybiefendi Mahallesi Haber Sokak'ta ağaca çarparak durdu. Kazadan yara almadan kurtulan T.D., polis ekiplerince yakalandı. Yapılan alkol muayenesinde 3.35 promil alkollü olduğu tespit edilen T.D. gözaltına alındı.

■ RAMAZAN AYDEMİR
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