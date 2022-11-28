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Kütahya'da feci kaza! Devrilen otomobilin altında can verdi!

Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, 24 yaşındaki Kübra Aksu'nun kullandığı araç şarampole devrildi. Devrilen otomobilin altında kalan talihsiz kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.

AA

28.11.2022, 09:26

Kütahya’da feci kaza! Devrilen otomobilin altında can verdi!

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, genç kadın hayatını kaybetti.

Kübra Aksu'nun (24) kullandığı 01 DST 17 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 12. kilometresinde şarampole devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilin altında kalan Aksu'nun, hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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