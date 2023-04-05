Yaşlı kadını, oğlu ve gelini öldürmüş

Kütahya'da 16 yıl önce başına sert bir cisimle vurularak öldüren 79 yaşındaki Gülsüm Çakır'ın katillerinin oğlu ve gelini olduğu belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 28 Haziran 2007'de Kızık köyündeki evinde öldürülen Gülsüm Çakır cinayetiyle ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli olarak kadının oğlu 54 yaşındaki Osman Çakır ve gelini 51 yaşındaki Ayten Çakır'ın ifadelerine başvurdu. Çelişkili ifadeler kullanan çift, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



KAZIM YÖRÜKCE

DİĞER