  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Yaşlı kadını, oğlu ve gelini öldürmüş

Yaşlı kadını, oğlu ve gelini öldürmüş

5.4.2023

Gazete

Yaşlı kadını, oğlu ve gelini öldürmüş
Kütahya'da 16 yıl önce başına sert bir cisimle vurularak öldüren 79 yaşındaki Gülsüm Çakır'ın katillerinin oğlu ve gelini olduğu belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 28 Haziran 2007'de Kızık köyündeki evinde öldürülen Gülsüm Çakır cinayetiyle ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli olarak kadının oğlu 54 yaşındaki Osman Çakır ve gelini 51 yaşındaki Ayten Çakır'ın ifadelerine başvurdu. Çelişkili ifadeler kullanan çift, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

KAZIM YÖRÜKCE
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA