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Kütahya'da devrilen minibüsün sürücüsü öldü

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir minibüs, ağaca çarptıktan sonra devrildi. Araçta sıkışan sürücü feci şekilde can verdi.

AA
Kütahya’da devrilen minibüsün sürücüsü öldü

Bekir Işık (58) yönetimindeki 03 AAL 997 plakalı minibüs, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 19. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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