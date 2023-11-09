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Haberler Kütahya Genç polisin cenazesinde eşi fotoğrafına sarılarak ağladı

Genç polisin cenazesinde eşi fotoğrafına sarılarak ağladı

Kütahya'da spordan döndükten sonra kalp krizi geçiren polis memuru Ömer Uzuncaalan (31), hayatını kaybetti. Cenaze töreninde eşi, Uzuncaalan'ın fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

DHA
Genç polisin cenazesinde eşi fotoğrafına sarılarak ağladı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru Ömer Uzuncaalan, akşam spor salonunda spor yaptıktan sonra evine döndü. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuncaalan, eşi ile otomobile binerek hastaneye gitmek için yola çıktı.

Ancak Uzuncaalan, direksiyon başında fenalaştı. Ömer Uzuncaalan, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 2 çocuk babası Uzuncaalan, kurtarılamadı.

12 yıllık polis memuru olan Ömer Uzuncaalan için Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Kütahya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, meslektaşları ve ailesi katıldı.

Uzuncaalan'ın cenazesi, Ulu Camii'de kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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