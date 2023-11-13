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Kütahya'da trafik kazası meydana geldi! 5 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Kütahya’da trafik kazası meydana geldi! 5 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza Tavşanlı Harmancık yolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Harmancık ilçesine seyir halinde olan Emre Y. idaresindeki 16 KC 381 plakalı otomobilin önüne aniden köpekler çıktı. Köpeklere çarpmamak için sürücünün manevra yapması ile yoldan çıkan aracın yol kenarındaki duvara çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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