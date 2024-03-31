Kütahya 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları! Kütahya Belediye Başkanlığı oy oranları...

Son dakika seçim haberleri...Milyonlarca seçmen bugün sandık başına giderek oyunu kullandı. Kütahya'da oyunu kullanan seçmenler Kütahya yerel seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki Kütahya'da hangi aday önde? Kütahya Belediye Başkanı kim olacak? İl il seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 31 Mart 2024 Kütahya yerel seçim sonuçları...

KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024

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Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.