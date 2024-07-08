Nadir görülen ebabil kuşları bu iş yerine her yıl geliyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir iş yerine son birkaç yıl olduğu gibi bu yıl da gelen 'Ebabil' kuşu, bir süre misafir edilip bakımı yapıldıktan sonra doğaya salınacak.

Tavşanlı'da Yunus Kavun'a dükkana bu yıl yine ebabil kuşu geldi. İş yeri çalışanlarının ilgi odağı olan kuşun doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Yunus Kavun, "Daha önce iş yerimizin arka bahçesine ve araçlarımızı koyduğumuz garaja ebabil kuşları gelmişti. Ebabil kuşumuz üçüncü kez işyerimizi ziyaret etti. Kuşları, yorgunluk ve halsizlik sebebi ile bitap halde yerde buluyoruz. Hemen koruma altını alıp bir süreliğine bakımını ve beslenmesini yapmaya çalışıyor ve daha sonra doğaya bırakıyoruz. Bu işten çok mutluyuz. Şu anda elimizdeki kuşu da doğaya salacağız" dedi.

Ürkek ve etçil bir kuş türü ve uçarken uyuyan ebabilleri beslenirken görmenin mümkün olmadığı biliniyor. Ayaklarının ucunun kıvrık olması nedeniyle asla yerde yürüyemeyen, yere indiklerinde ise uçma zorluğu çeken ebabil kuşları, sürekli uçan kuş olarak adlandırılıyor.