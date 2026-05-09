Kübra Yapıcı vahşice öldürülmüştü! Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da yaşayan ve günlerdir kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın cesedi, ekiplerin çalışmaları sonucu yanmış halde bulundu. Soruşturma kapsamında, Yapıcı'nın önce silahla öldürüldüğü, ardından toprağa gömüldüğü ve delilleri yok etmek amacıyla daha sonra çıkarılıp yakıldığı belirlendi. 30 Nisan'dan itibaren kendisinden haber alınamayan Kübra Yapıcı için başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Genç kadının cansız bedeninin yakılmış halde bulunmasının ardından yapılan incelemelerde, silahla öldürüldüğü ve gömüldükten sonra cesedinin çıkarılarak ateşe verildiği ortaya çıktı.
MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kübra Yapıcı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere bugün sabah memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine getirildi. Kübra Yapıcı için Merkez Camiinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
ACILI BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Genç yaşta hayatını kaybeden Yapıcı'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Baba Yunus Yapıcı, ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı aileyi yakınları ve vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Bir çocuğu olduğu öğrenilen Kübra Yapıcı'nın cenazesi, alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Ekinözü İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.