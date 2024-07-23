  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kütahya'da aranan 40 kişi yakalandı

Kütahya'da aranan 40 kişi yakalandı

Kütahya'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 kişiden 22'si cezaevine konuldu.

AA
Kütahya’da aranan 40 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "yağma, dolandırıcılık, yaralama, hırsızlık, tehdit, aile hukukundan kaynaklı hükümlerin ihlali, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" gibi suçlardan aranan, haklarında 1 yıl ila 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 40 kişi yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan bu kişilerden 18'i serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 22 kişi ise nöbetçi hakimlikçe verilen tutuklama kararları ve diğer işlemlerin ardından k Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA