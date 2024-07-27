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Haberler Kütahya Kütahya'da şiddetli rüzgar hayatı felç etti! Pazar tezgahları devrildi, çadırlar uçtu

Kütahya'da şiddetli rüzgar hayatı felç etti! Pazar tezgahları devrildi, çadırlar uçtu

Kütahya'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle pazar esnafının çadırları uçtu, pazar tezgahları devrildi. Bölge esnafı pazar yerinin çok rüzgar alan bir yerde olduğundan şikayet edip kapalı pazar alanı talebinde bulundu.

AA
Kütahya’da şiddetli rüzgar hayatı felç etti! Pazar tezgahları devrildi, çadırlar uçtu

Kütahya'da etkili olan rüzgar, olumsuzluklara neden oldu. Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarında pazarcıların şemsiyelerini uçuran rüzgar, çadırların bağlı olduğu direkleri de yıktı.

Pazar esnafı tezgahlarını şiddetli rüzgardan korumak için çaba sarf etti. Esnaflar Kadir Türker, pazar çadırlarını bağladıkları direklerin tezgahına düştüğünü ve sattığı ürünlerin zarar gördüğünü belirtti.

Akkent Mahallesi'nde kurulan pazarın rüzgar alan bir bölgede olduğunu belirten Türker, "Bulunduğumuz bu yer çok rüzgar alan bir yer. En ufak rüzgarda burada neredeyse fırtına kopuyor. Bugün rüzgar şiddetini artırınca direkler devrildi, çadırlarımız uçtu. Bu sorunu daha önce yetkililere ilettik ama çözüm bulunamadı." dedi.

Esnaf Muhammet Şahin, bölgenin çok rüzgar almasından dolayı hafta bir pazar şemsiyelerinin kırıldığını anlatarak, yetkililerden kapalı pazar yeri talebinde bulundu.

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