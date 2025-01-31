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Kütahya'da 12 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı

Kütahya'da köpeklerin saldırdığı 12 yaşındaki çocuk kaçarken ayağını kırdı. Mahallede 1 ay içinde 3 kez köpek saldırısı yaşandığını belirten mahalle muhtarı, sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde beslenmesine tepki gösterdi.

İHA

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Kütahya’da 12 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı

Kütahya'da Börekçiler Mahallesi'nde 12 yaşındaki bir çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken ayağını kıran çocuğun tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle muhtarı İsmail Arı, yaptığı açıklamada, bu ay içinde mahallede üçüncü kez benzer bir saldırının yaşandığını belirtti. Sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde beslenmesine tepki gösteren Arı, "Bugün 12 yaşındaki evladımız İ.E.Y., sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ve kaçarken ayağı kırıldı.

Kütahya’da 12 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı

Çok şükür durumu iyi. Ancak bu, mahallemizde yaşanan üçüncü sokak hayvanı saldırısı. Sokaklarda bilinçsizce beslenen hayvanlar insanlara zarar veriyor. Biz de hayvanları seviyoruz, düşman değiliz ama kontrolsüz besleme nedeniyle can kayıpları ve yaralanmalar yaşanıyor. Sokak hayvanlarının şehir içinde değil, daha ıssız yerlerde barınmasını istiyoruz" dedi. Yetkililere çağrıda bulunan muhtar Arı, mahallede gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, vatandaşların da sokak hayvanlarını bilinçli şekilde beslemeleri konusunda duyarlı olmalarını istedi.

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