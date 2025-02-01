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Kütahya'da feci ölüm! Kestiği ağacın altında kaldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ormanlık alanda ağaç kesim işçisi olarak çalışan 59 yaşındaki Salih Kalmaz'ın üzerine kestiği çam ağacı devrildi. Talihsiz adam olay yerinde can verdi.

AA

Giriş Tarihi:

Kütahya’da feci ölüm! Kestiği ağacın altında kaldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Kütahya’da feci ölüm! Kestiği ağacın altında kaldı

Tokat köyündeki ormanlık alanda ağaç kesim işçisi olarak çalışan Salih Kalmaz'ın (59) üzerine kestiği çam ağacı devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edil

Kütahya’da feci ölüm! Kestiği a��acın altında kaldı

Ekipler, ağacın altında kalan Kalmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından Hisarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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