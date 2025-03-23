Asırlardır yaşatılan güzel gelenek: Ramazan adağı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Derecik köyünde, Ramazan ayına özgü "Ramazan adağı" geleneği, asırlardır nesilden nesle aktarılarak yaşatılıyor. Derecik köyü halkı, Ramazan ayının il haftasından itibaren Ramazan ayı bitinceye kadar her hafta Perşembe günü ikindi namazı sonrası cami önünde "Ramazan adağı" geleneğine göre pide, lokum ekmek, meyve suyu gibi yiyecek ve içeceği cami önüne getirerek dağıtıyor. Bu sene de çocuklar ve büyükler, camiye getirilen yiyecek ve içeceklerden eşit şekilde aldıktan sonra cami imamı tarafından dualar edildi. Geleneğin çok eskilere dayandığını belirten köy sakinlerinden Ahmet Kartal "Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz gelenek halinde devam ediyor. Daha önceleri yöresel olarak gözleme ve fırında pişirilen lokum yapılırdı. Şimdilerde kolay ve hazır olduğu için Ramazan pidesi dağıtılıyor" açıklamasını yaptı.

GURUR DUYUYORLAR

Derecik Köyü Muhtarı Halil İbrahim Gürsu, Derecik köyü halkının asırlardır "Ramazan adağı" geleneğini yaşattıklarını belirterek "B geleneği yaşatmaya devam ettiğimiz için gururluyuz" diye konuştu.