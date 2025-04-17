Kütahya’da usulsüz çakar kullanımına ceza yağdı

KÜTAHYA'DA çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ve sürücüsüne para cezası uygulandı. Ekipler, Yunusemre Mahallesi Başaran Sokağı'nda denetim yaptıkları sırada çakar kullanan otomobili durdurdu. Yapılan incelemede, far kısmında bulunan çakar lambaların usulsüz olduğu belirlendi. Sürücü E.G. ve araç sahibi babası V.G'ye, "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172'şer lira idari para cezası uygulandı. E.G'nin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken, araç 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.