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Kütahya'da sokak köpekleri 7 koyunu öldürdü!

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde sokak köpekleri, bahçeye bırakılan sürüye saldırısında 7 koyun öldü.

DHA

Giriş Tarihi:

Kütahya’da sokak köpekleri 7 koyunu öldürdü!

Domaniç ilçesinde esnaf İsmail Yıldızhan'a ait bahçede bakılan 15 koyuna, gece yarısı gelen sokak köpekleri saldırdı. Koyunlardan 7'si ölürken, Yıldızhan ve oğlu köpekleri sopalarla uzaklaştırdı.

Kütahya’da sokak köpekleri 7 koyunu öldürdü!

Komşularının aramasıyla olaydan haberdar olduğunu ifade eden İsmail Yıldızhan, "Oğlum koyunlara merak sardı, ben de aldım. Büyütüp, besledik. Gece yarısı komşular aradı, koşarak geldik. 15-20 köpek bahçe içinde koyunlarımızı parçalıyordu. Sopalarla zorla koyunlarımızı kurtardık. Bize de saldırdılar" dedi.

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