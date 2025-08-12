Kazada bisikletini kaybetti Diyanet yenisiyle sevindirdi

KÜTAHYA'DA kurstan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında bisikleti kullanılmaz hale gelen çocuğa Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya şubesi tarafından yeni bir bisiklet hediye edildi. Geçirdiği kaza sonrası bisikleti kullanılmaz hale gelen Kur'an Kursu öğrencilerinden Emir Alp Sivri için Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi tarafından alınan yeni bisiklet, İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez tarafından hediye edildi. İl Müftü Yardımcısı Üzülmez, Emir Alp'e geçmiş olsun dileklerini ileterek eğitim hayatında başarılar diledi.