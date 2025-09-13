Kütahya’da yol kontrolünde görevli jandarma uzman çavuş şehit oldu!

Kütahya'nın Çavdarhisar yolu 35. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında yol kontrolü yapan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26) şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah D. yönetimindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Takla atan araç, yol kontrolü yapan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e çarpıp sürükledikten sonra şarampole devrildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yeşil'in şehit olduğunu belirledi. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah D. ile eşi ve çocuğu da yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uzman Çavuş Yeşil için Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

NAAŞI DEFNEDİLMEK ÜZERE MEMLEKETİ MANİSA'YA GÖNDERİLDİ

Manisa'nın Kula ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenaze törenine, Kütahya protokolü, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in naaşı, defnedilmek üzere memleketi Manisa'ya gönderildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ YÜCEL YEŞİL İÇİN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da yol kontrol devriyesi sırasında bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için taziye mesajı yayımladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil, yol kontrol devriyesi esnasında bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde şehit oldu. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."