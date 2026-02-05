Haberler Kütahya Kütahya'daki bakımevinde korkunç olay: Kendini kolonya ile yaktı! İddialar ise tüyler ürpertti Kütahya'daki bakımevinde korkunç olay: Kendini kolonya ile yaktı! İddialar ise tüyler ürpertti Kütahya'da bedensel engelli olan ve 11 yıldır bakım evinde kalan İskender Horuz, bacaklarına kolonya dökerek kendini ateşe verdi. Bacakları 3'üncü derece yanarken ortaya atılan iddialar kan dondurdu. İskender Horuz'un yasal vasisi olan Satı Horuz, bakımevindeki görevlinin kolonya verip amcasının yanmasına sebep olduğunu öne sürerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. DHA









Eskişehir'de oturan ve doğuştan bedensel engelli olan İskender Horuz, anne ve babasının ölümünün ardından 11 yıl önce özel Kütahya'daki özel bir bakımevine yerleştirildi. Horuz, 29 Ocak akşamı saat 21.30 sıralarında bakımevinde oturduğu tekerlekli sandalyede bacaklarına kolonya döküp ateşe verdi. Bakımevi görevlileri Horuz'un yandığını yaklaşık 5 dakika sonra fark etti. Yangın söndürülürken, iddiaya göre Horuz bir gün sonra hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Bacaklarında 3'üncü derece yanık olduğu tespit edilen İskender Horuz Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek Yanık Tedavi Merkezi'ndeki yoğun bakıma alındı.

'KOLONYAYI GÖREVLİ VERİYOR' Olaydan bakımevi müdürünün aramasıyla haberdar olduklarını ifade eden İskender Horuz'un yasal vasisi yeğeni Satı Horuz, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Satı Horuz, "İskender amcam yaklaşık 11 yıldır Kütahya'daki özel bakım evinde kalıyordu. 29 Ocak gecesi bakımevi görevlilerinden M.Ç, eline bir kolonya şişesi veriyor. Bunu üzerine dök, kendini yak, kurtul diyerek. O da kendisi tabii ki normal düşünemediği için dökülen kolonyanın üstüne çakmağa çakıyor ve yanıyor. Kamera görüntülerini gönderdiler. Yan tarafta 5-6 kişinin sesi geliyor. İyice alevlenip yandıktan sonra görevliler meydana çıkıyorlar. 4-5 kişi sakin bir şekilde koşarak, panik halinde bile değiller. Sakin bir şekilde söndürmeye kalkıyorlar. Ve o gün gece hastaneye götürmüyorlar. Orada kalıyor, ertesi gün sabah oranın sorumlu müdürü geliyor ve sabah götürüyorlar. Sabah hastaneye götürdükten sonra da beni arıyorlar. Bunları ben amcam ile konuştuktan sonra öğrendim. Kendisini bana yaşadıklarını bu şekilde anlattı" dedi.