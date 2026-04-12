Tamir ettiği aracının altında ezilerek can verdi

KÜTAHYA'NIN Emet ilçesinde kayıp olarak aranan 67 yaşındaki şahıs, kendi aracının altında ölü bulundu. Yaylayolu köyünde meydana gelen olayda Ali Yavuz'dan (67) uzun süredir haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramalar neticesinde Yavuz'un cansız bedeni, Emet ilçesine bağlı Dereli köyü ile Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü arasındaki tali yolda 45 AJB 880 plakalı aracının altında bulundu. Yavuz'un cenazesi, Emet Belediyesi itfaiyesine bağlı kaza kırım ekipleri tarafından aracın altından çıkarıldı.