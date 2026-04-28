Jandarmadan kablo hırsızlarına suçüstü

KÜTAHYA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, baz istasyonundan kablo çalarken suç üstü yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Söğüt köyünde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Ele geçirilenler arasında 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 13 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet demir kesme makası, 2 adet yan keski, 1 adet maket bıçağı, 1 çift iş eldiveni, 1 adet kar maskesi ve 20 metre kablo bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklandı.